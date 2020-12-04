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التيار الصدري يرفع شعار "نصرة المذهب" في الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2020-12-04T18:15:51+0000
التيار الصدري يرفع شعار "نصرة المذهب" في الانتخابات

شفق نيوز/ كشف التيار الصدري، يوم الجمعة، عن مشروعه الانتخابي، ورفع شعار "نصرة المذهب" في الانتخابات المقبلة المؤمل إجراؤها في حزيران 2021.

وقال صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في منشور له على "فيسبوك"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مشروعنا الانتخابي الخاص عبارة عن (مشروع عقائدي)، فلن نتحالف تحالفات سياسية مالم نقوي شوكة الدين والمذهب".

وأضاف أن "أية جهة تطيع الشرع وتريد مصلحة المذهب وتعشق العراق وتسعى للإصلاح الفعلي وتعـاقب الفاسدين طاعة للمرجعية وتقديما للمصالح العامة فنحن مستعدون للتعاون معهم (عقائديا) لا سياسيا فتعاد كرة الفساد مرة اخرى، لن نحيد عن الاصلاح ولن نحيد عن نصرة الدين والمذهب والوطن".

ويسعى التيار الصدري للظفر برئاسة الحكومة المقبلة، بحسب ما يصرح به قادة التيار وفق ما يرونه استحقاقا انتخابيا ينتج عن "اغلبية صدرية" في البرلمان.

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