التيار الصدري يرفض العد والفرز اليدوي الشامل: قانون الانتخابات هو الفيصل

شفق نيوز/ جدد التيار الصدري موقفه الرافض للعد والفرز اليدوي الشامل وأي تدخلات أو التفاف سياسي على نتائج الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن بنود قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2020 هي الفيصل الحاسم لجميع الطعون والشكاوى.

وقال النائب السابق عن تحالف سائرون رياض المسعودي لوكالة شفق نيوز؛ ان قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لعام 2020 هو الفيصل الذي تحتكم إليه جميع الأطراف السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات وهو حدد جميع الإجراءات القانونية وتوزيع المقاعد وآليات التعامل الشكاوى والطعون الانتخابية.

وأكد المسعودي عدم وجود اي نوايا لاعادة العد والفرز اليدوي وهو أمر غير ممكن ولم تشهده الدورات الانتخابية السابقة، باستثناء العد والفرز اليدوي لعينات من المحطات لغرض المطابقة في عموم المحافظات الى جانب العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بنتائجها.

واعرب المسعودي عن رفض الكتلة الصدرية لأي اجراء سياسي او ترقيعي الهدف منه استخدام الزمن كاداة من قبل بعض الاطراف السياسية التي تستخدم الشارع والإعلام لخلط الأوراق وإثارة فوضى تربك المشهد السياسي.

وتابع أن التيار الصدري مع إجراءات مفوضية الانتخابات بالتعامل بشكل قانوني ودقيق مع الطعون والشكاوى المقدمة من قبل الأحزاب السياسية والمرشحين المشاركين بالانتخابات.