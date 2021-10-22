التيار الصدري يرحب بالعمل مع المستقلين: رؤيتهم أفضل من الأحزاب

شفق نيوز/ أفاد مصدر في التيار الصدري، يوم الجمعة، بترحيب تياره للعمل مع المستقلين لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، طالبا عدم ذكر اسمه، إن "التيار يرحب بكل شخصية وطنية تغير الواقع السياسي الذي سبب تدهور الوضع العراقي منذ 17 عشر عاماً"، مشيراً إلى أن "العراق اليوم بحاجة إلى تضافر الجهود الوطنية بعيداً عن التوافقات".

ويين أن، "المستقلين لديهم رؤية سياسية أفضل من رؤية الأحزاب"، مضيفا أن "هناك ترحيباً بالكتل الأخرى بعيداً عن التوافقات التي أدت إلى شلل عمل الوزارات". واوضح أن "العراق يحتاج إلى سياسة جديدة للمرحلة المقبلة تكون من ضمن حكومة ائتلافية".