التيار الصدري يحدد مساراً "وحيداً" لتسلم جعفر الصدر رئاسة الحكومة المقبلة

شفق نيوز/ كشف التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، حقيقة وجود اجتماعات ومباحثات حول اختيار أسماء مرشحين لرئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في التيار محمد رشك، لوكالة شفق نيوز، ان "الوقت مازال مبكرا للحديث والبحث بهذا الخصوص، لكن التيار الصدري ينوي حقيقة تسلم رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة".

وبين "حتى الآن لم يحدد التيار أي اسم مرشح لهذا المنصب، كما لم يبحث حتى الآن عن مواصفات المرشح، فالأمر متروك لوقت الانتخابات البرلمانية".

وبخصوص ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الوزراء، قال القيادي في التيار الصدري "حسب معلوماتي الشخصية ومعرفتي الشخصية بجعفر الصدر، فهو عانى ما عانى من نظام صدام حسين، ومن النظام الحالي، فإذا كُلف بهذا الأمر وكان تكليفاً شرعياً فلا بأس في الموضوع، أما إذا كان مخيراً فسيرفض الترشيح".

وكان النائب فائق الشيخ علي، كتب في تدوينة له أن قائمة التيار الصدري ستفوز في الانتخابات المقبلة وستشكل الحكومة برئاسة جعفر الصدر.

وجعفر الصدر نجل المرجع الديني الشيعي البارز محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة، وحالياً يشغل منصب سفير العراق في لندن، وتم طرح اسمه مرشحاً لتشكيل الحكومة خلال دورات ماضية.