التيار الصدري يتهم هذه الجهات من بينها البعث بقصف المنطقة الخضراء

شفق نيوز / اتهم "وزير القائد" صالح محمد العراقي، اليوم الاربعاء، جهات من بيها "البعث الصدامي" بقصف المنطقة الخضراء، مساء اليوم، فيما رفض استعمال العنف والسلاح لايقاع الفتنة في البلاد.

وقال صالح محمد العراقي في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز "نرفض رفضاً قاطعاً استعمال العــنف والســلاح الذي قامت به جهات مجهولة وذلك بقـصف المنطقة الخضراء تريد من خلاله إيقاع الفتنة في عراقنا الحبيب"

وأضاف وزير القائد أن "حسب الظاهر إن من قام بهذا العمل هو المــحتل وأذنابه من الإرهــاب وفلول البــعث الصــدامي أو جهات تريد النيل من سمعة الإصلاح والمصلحين أو إتهام (الثـــوار) بذلك".

وتابع وزير القائد بالقول "فنحن قلنا ولا زلنا نقول: الوطن أغلى من كل شيء.. وإن بسطت يدك لتقـتلني ما أنا بباسط يدي لأقتـلك".

وكان المسؤول العام لسرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ادان، اليوم الاربعاء، القصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء، مؤكدا على حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور".

وتعرض محيط المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، اليوم الأربعاء، إلى قصف صاروخي.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن إصابة أربعة منتسبين أمنيين بينهم ضابط بقصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء أثناء انعقاد جلسة التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب، وانتخاب نائبه الأول.

وجاء القصف تزامنا مع عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء جلسة للتصويت على استقالة رئيسه محمد الحلبوسي، وانتخاب نائبه الأول، وصوّت النواب على رفض الاستقالة، وانتخاب نائب اول لرئيس المجلس، وتظاهرات في ساحة التحرير احتجاجا على الجلسة.