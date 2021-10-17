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التيار الصدري: ماضون بتشكيل الحكومة عبر تحالفات قوية

Category: سیاسة

Date: 2021-10-17T14:20:17+0000
التيار الصدري: ماضون بتشكيل الحكومة عبر تحالفات قوية

شفق نيوز/ أكد القيادي في التيار الصدري، النائب السابق رياض المسعودي، اليوم الأحد، أن تياره ماضٍ في تشكيل تحالفات سياسية "قوية وقادرة" على اعلان الحكومة الجديدة في القريب العاجل.

وقال المسعودي، لوكالة شفق نيوز، إن "الكتلة الصدرية سوف لا تسير بالآليات السابقة لتشكيل الحكومة"، مبيناً "أنهم سيمضون باتجاه تشكيل ائتلافات وليس تحالفات قادرة على تشكيل حكومة قوية".

وأوضح المسعودي، أن التيار الصدري "يمتلك محددات استراتيجية ومنهجية واضحة للمرحلة المقبلة"، مشيراً إلى أن "من يرغب بأن يدعمها عليه التحاور ليس من اجل المناصب بل لدعم الحكومة".

وبين المسعودي، أن " الكتلة النيابية الاكثر عدداً هي الكتلة الصدرية التي حصلت على 73 مقعداً"، موضحاً  أن "بقية الكتل لم تستطع أن تصل الى نصف هذا العدد".

وأشار المسعودي، إلى أن "هناك 3 مراحل لتشكيل الحكومة، الاولى مرحلة الترشيح والثانية التكليف  والثالثة التشكيل"، موضحاً أنه "عند المرحلة الاخيرة ستبدأ مرحلة الائتلافات وليس التحالفات وسيعمل التيار من اجل الحصول على الاغلبية بواقع ١٦٦ مقعد لتشكيل الحكومة".

وكشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق اليوم الاحد، عن ملامح الحكومة التي يريد أن تشكلها الكتلة الصدرية، مرحبا بنتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية.

ولوّح الصدر في تغريدتين مطولتين، بـ"الگصگوصة"، للتعامل مع اي مقصر في الحكومة المقبلة.

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