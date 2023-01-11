التيار الصدري عن استدعاء إيران للسفير العراقي: ضوء أخضر للموالين لمهاجمة بطولة الخليج

شفق نيوز/ علق التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، على قيام إيران باستدعاء السفير العراقي لدى طهران احتجاجا عبارة "الخليج العربي" في بطولة خليجي 25 المقامة حاليا في البصرة، عادا اياه رسالة "خاصة" للموالين من جمهورية "قومية" ازعجها التقارب الخليجي.

وقال القيادي في التيار عصام حسين، لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد أي مبرر لقيام إيران باستدعاء السفير العراقي لدى طهران"، معتبراً أن "هذا الأمر يعتبر ضوء اخضر لأنصار وموالي ايران في العراق لشن حملات ضد تسمية الخليج العربي، في بطولة خليجي 25 المقامة في محافظة البصرة".

وبين حسين ان "إيران منزعجة جداً من قضية الاندماج ما بين الشعب العراقي وشعوب دول الخليج العربي، فهي لا تريد هذا التقارب خشية من زيادة الرحلات السياحية مستقبلا وتطور الأمور الى القضايا الاقتصادية والاستثمارية، ولهذا هي تشن هجمات وتصعد بشكل يومي ضد هذا الأمر من خلال الاعتراض على تسمية الخليج العربي".

وأضاف أن "ايران لديها مشاكل مع دول الخليج العربي، ولهذا هي لا تريد أي تقارب ما بين العراق وهذه الدول ولا تريد اندماج العراقيين مع الشعوب العربية، فهي تريد ان يبقى العراق يتبعها في سياستها الخارجية".

وختم القيادي في التيار الصدري قوله إن "إيران على مدى 40 عاما تقول هي جمهورية إسلامية، لكن الاعتراض اليوم على تسمية الخليج العربي بدل الخليج الفارسي، يدل على أنها جمهورية قومية، وليس إسلامية".

واليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، استدعاء السفير العراقي لدى طهران احتجاجا علی استخدام اسم وصفته بأنه "مزور"، في بطولة الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين المقامة حاليا في مدينة البصرة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني صحح هذه المسألة ( هذا الخطأ ) في مقال نُشر مؤخرًا على الفضاء الافتراضي.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، عن اتخاذ ما وصفتها "إجراءات لازمة" بعد استخدام العراق تسمية "الخليج العربي" عوضا عن "الفارسي".

وفي الثامن من كانون الثاني الجاري، هاجم البرلمان الإيراني، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بلغة بدت "استعلائية" وذلك على خلفية تصريحات بشأن بطولة كأس الخليج بنسختها الـ25 التي تستضيفها البصرة، وذكرا فيها مفردة "الخليج العربي" والتي تعترض عليها إيران بشدة.

ورد التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، مساء اليوم الأحد، على مطالبة البرلمان الإيراني زعيم التيار بالاعتذار بعد تغريدته بشأن مفردة "الخليج العربي".

واعترض الاتحاد الإيراني لكرة القدم، على تسمية البطولة باسم "الخليج العربي" بدلاً من "الخليج الفارسي"، كما قدم مذكرة احتجاج إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الخصوص.

ويرى خبراء كرويون عراقيون، أن هذا الأمر الذي برز خلال الأوان الأخير، على الساحة الكروية، قد يؤثر سلباً على بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25 التي تحتضنها البصرة، وانسيابية البطولة، وحذروا من الانتقال إلى حلبة سياسية ينزع الجوهر الإيجابي للبطولة.