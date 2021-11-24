التيار الصدري: الأغلبية شبه محسومة وسنشكل حكومة أغلبية

شفق نيوز/ أكد التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، مضيه نحو تشكيل "حكومة الأغلبية الوطنية"، مشيرا إلى أن الأغلبية اللازمة في البرلمان لتمرير الحكومة شبه محسومة.

وقال القيادي في التيار عصام حسين، لوكالة شفق نيوز، ان "التيار الصدري، ماضي نحو تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، وهو يعمل لغاية الان بهذا الاتجاه وبكل هدوء".

وأضاف، "ستتضح في المرحلة المقبلة التحالفات التي توصل إليها التيار، لكن بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، من قبل المحكمة الاتحادية العليا".

وكشف حسين عن ان "التيار الصدري قريب من القوى الكوردية الفاعلة والمؤثرة، كما هو قريب من تحالف تقدم، وغيرها الكثير من القوى السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية المبكرة".

وأردف بالقول، "لهذا قضية تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية شبه محسومة، وربما ترى النور في القريب العاجل".

وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتسعى لتشكيل حكومة أغلبية وسط رفض لبقية القوى الشيعية التي ترغب بتشكيل حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة.