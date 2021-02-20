التواجد التركي يفجّر حرباً إعلامية بين العبادي والنجيفي

شفق نيوز/ رد ائتلاف ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، يوم السيت، على القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، مشيرا الى أن ادعائه بأن العبادي هو مَن أدخل القوات التركية إلى العراق ادعاء "باطل ومدفوع الثمن".

وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات مظفر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجميع يعلم أنّ القوات التركية دخلت العراق منذ زمن النظام السابق، واستمر وجودها بالذات في بعشيقة، وأنّ العراق بقيادة العبادي وتحديدا بتاريخ 12 ديسمبر 2015 تقدم باحتجاج رسمي لمجلس الأمن الدولي، احتجاجاً على تواجد القوات التركية قرب مدينة الموصل شمال العراق".

وأشارت ، إلى أن "العبادي قاد تحركاً إقليمياً دولياً ومنها تحركه على جامعة الدول العربية في حينه، ونجح باِصدار قرار ادانة بالاجماع لتواجد القوات التركية، في حين كان العملاء يدافعون عن تواجد هذه القوات".

وأكدت مظفر، أنّ "العبادي ما زال يدفع ضرائب وطنيته ودفاعه عن وحدة وسيادة العراق قبال الخونة والمتآمرين ومَن باعوا ويبيعوا العراق إلى الأجنبي".