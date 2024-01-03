التنسيقي يكشف عن حراك حكومي لإخراج القوات الامريكية من العراق

شفق نيوز/ كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأربعاء، عن وجود حراك حكومي يهدف الى اخراج القوات الامريكية من العراق.

وقال النائب عن الاطار محمد البلداوي، لوكالة شفق نيوز، ان "الجميع يدرك خطورة بقاء القوات الامريكية في العراق، وكل يعرف أن بقاء هذه القوات يعني بقاء عدم الاستقرار والفوضى، ولهذا الكل يريد تطبيق قرار مجلس النواب القاضي بإنهاء هذا التواجد بشكل نهائي".

وأضاف البلداوي، أن "هناك حراكا حقيقيا يختلف عن كل التحركات السابقة من قبل الحكومة العراقية وكذلك مجلس النواب والقوى السياسية لإخراج كامل القوات الامريكية من كافة الأراضي العراقية بشكل نهائي خلال الفترة القليلة المقبلة"، مؤكداً أن "هذا الحراك مستمر وسوف تظهر نتائجه في القريب العاجل".

وتقول مصادر أوردتها صحيفة الغارديان البريطانية، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتعرض لضغوط متزايدة من أجل العمل على إخراج القوات الأميركية من البلاد.

ومؤخراً، صعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين (طوفان الأقصى).

يذكر أن البرلمان العراقي كان قد صوت في الخامس من كانون الثاني/يناير من العام 2020 على قرار يطالب بموجبه الحكومة العراقية بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وجاء قرار البرلمان حينها، بعد يومين من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد.