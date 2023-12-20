التنسيقي يعلن تشكيل "كتلة الإطار" في جميع المحافظات للاسراع بتشكيل المجالس المحلية

شفق نيوز/ أعلن الاطار التنسيقي، يوم الأربعاء، تشكيل "كتلة الإطار" في جميع المحافظات للاسراع بتشكيل المجالس المحلية.

وذكر بيان للإطار ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "عقد اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تشكيل مجالس المحافظات وانتخاب محافظين جدد".

وعبر الاطار التنسيقي عن "شكره الكبير للشعب العراقي الابي الذي التزم باستحقاقه الدستوري وساهم بشكل فاعل في الادلاء بصوته بكل حرية"، مثمناً الدور الكبير الذي اضطلعت به الحكومة في تنفيذ ومراقبة الانتخابات بشكل امن والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ادائها المميز والقوى الامنية الباسلة لتأديتها دورها باكمل وجه".

واعلن الاجتماع عن تشكيل كتلة الاطار التنسيقي في جميع المحافظات للاسراع بتشكيل المجالس المحلية لتقديم الخدمات استمراراً واستكمالا ً لجهود الحكومة الاتحادية التي تميزت بها طيلة السنة الماضية.