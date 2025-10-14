التنسيقي يستعرض بنود اتفاق شرم الشيخ ونتائج زيارة السوداني

شفق نيوز– بغداد

كشف مصدر مطلع، أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي ستعقد، مساء يوم غد الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة نتائج زيارة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى مصر ومشاركته في مؤتمر شرم الشيخ، والاطلاع على بنود اتفاق السلام الموقع خلال القمة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع سيناقش مشاركة السوداني في قمة شرم الشيخ، والبنود المتفق عليها، ودور العراق في دعم مبادرات السلام واستقرار المنطقة، إلى جانب مناقشة ملف الانتخابات ومستجداتها والخطة الأمنية الخاصة بها.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع سيتناول أيضاً الآليات المعتمدة لمراقبة سقف الإنفاق الانتخابي ومنع التجاوز على المال العام والممتلكات العامة، وتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي، بالإضافة إلى الموازنة المالية التي لم تُقر بعد، وخطة الأمن الخاصة بالانتخابات لضمان مشاركة فاعلة في أجواء مستقرة وآمنة.

كما ستناقش قوى الإطار التنسيقي، وفق المصدر، ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان ومحاور أخرى متعددة تتعلق بالشأن السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أن اجتماع يوم أمس الاثنين تم تأجيله بسبب سفر رئيس الحكومة السوداني إلى مصر.

وكان من المقرر أن يعقد الإطار التنسيقي، "الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق"، اجتماعاً أمس الاثنين 13 تشرين الأول الجاري، يناقش خلاله حقوق أصحاب البطاقات الحمراء وإعادة طرح قانون تقاعد منتسبي الحشد الشعبي.

وتوجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح أمس الاثنين، إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، التي دعا إليها كل من الولايات المتحدة ومصر.

وأكد السوداني، ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزّة والعمل على "إدامة" وقف الحرب ضدّ المدنيين، وذلك خلال لقائه قادة 11 دولة على هامش مشاركته في المؤتمر.