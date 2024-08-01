"التمايمة" يحبطون انعقاد جلسة فندق الرشيد ببغداد ويتجمهرون في ديالى

شفق نيوز/ تعذر انعقاد جلسة مجلس محافظة ديالى في فندق الرشيد ببغداد اليوم الخميس، لعدم اكتمال النصاب، فيما تجمع العشرات من بني تميم امام مجلس محافظة ديالى.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن من المحتمل ترفع الجلسة لمجلس ديالى في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب عدد من الأعضاء.

وعزا المصدر اسباب عدم اكتمال النصاب بسبب غياب التوافق على المرشح لمنصب رئيس المجلس وبقية المناصب الاخرى.

وفي غضون ذلك؛ كتب محافظ ديالى السابق مثنى التميمي على منصة الفيس بوك؛ أنه استجاب لمطلب أهالي ديالى وقبيلة بني تميم وناخبيه ولم يحضر جلسة اليوم اطلاقاً.

دعا رئيس السن في مجلس محافظة ديالى تركي العتبي، يوم الخميس، الى استئناف جلسة مجلس المحافظة الأولى التي انعقدت في شباط 2024.

وقال العتبي في رسالة وجهها إلى أعضاء مجلس محافظة ديالى، "ادعوكم لاستئناف الجلسة الاولى للمرة الرابعة بعد انعقادها في 5/2/2024 في فندق الرشيد في العاصمة بغداد في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس الموافق (1) واحد آب 2024 بناء على الطلب المقدم من قبل عدد من أعضاء المجلس".

ودعت عضو مجلس ديالى دريا خير الله، يوم الأحد، 14 تموز 2024، إلى حل مجلس المحافظة بسبب عدم الاتفاق على اختيار رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، بسبب الصراعات السياسية.

وانقسم مجلس ديالى الى فريقين، الاول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ومكون من 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكورد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة وهم يعترضون على التجديد للتميمي.

وأخفق مجلس ديالى باستكمال عقد جلسته الاولى التي عقدت في 5 شباط 2024 لتشكيل الحكومة المحلية عدة مرات نتيجة الصراع السياسي على منصب المحافظ ورئيس المجلس.