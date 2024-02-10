التقى كبار مسؤولي الكونغرس والبنتاغون.. وفد رئاسة اقليم كوردستان يختتم زيارته الى واشنطن

شفق نيوز/ اعلنت رئاسة اقليم كوردستان، اليوم السبت، ان وفدها اختتم زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية بعد ان اجرى سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين في أمريكا، ولفتت الرئاسة إلى ان وفدها تلقى تأكيدا أمريكا باستمرار دعم العراق والاقليم.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان وفد رئاسة اقليم كوردستان برئاسة رئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي الحريري وعضوية معاون رئيس الاقليم لشؤون السياسة الخارجية فلاح مصطفى ومسؤول العلاقات الخارجية والدبلوماسية في رئاسة الاقليم نياز صالح مصطفى، رفقة ممثلة حكومة اقليم كوردستان في واشنطن السيدة تريفه عزيز، اجرى منذ يوم الاثنين الماضي سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين في امريكا وأنهى زيارته الى واشنطن يوم أمس الجمعة.

واوضح البيان ان الوفد اجرى خلال زيارته العديد من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين في الكونغرس والبيت الابيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع البنتاغون، لافتا الى انه اجرى حوارات بشأن علاقات الولايات المتحدة مع اقليم كوردستان في إطار الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وامريكا، كما ناقشا الأوضاع العامة في العراق واقليم كوردستان والمنطقة والعديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

واشار البيان الى ان وفد رئاسة الإقليم عبر عن شكره وتقديره لدعم الكونغرس والحكومة الامريكية للعراق وإقليم كوردستان، مؤكدا على اهمية استمرار التعاون المشترك ومواجهة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في العراق وإبعاده عن تعقيدات المنطقة، مبينا ان المسؤولين الامريكيين من جهتهم جددوا تأكيدهم على استمرار المساعدات والدعم الامريكي للعراق وإقليم كوردستان.