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التقتهم لجنة الإطار.. تقليص عدد مرشحي رئاسة الوزراء إلى 4 شخصيات

Category: سیاسة

Date: 2022-07-21T14:24:55+0000
التقتهم لجنة الإطار.. تقليص عدد مرشحي رئاسة الوزراء إلى 4 شخصيات

شفق نيوز / كشف قيادي بارز في الإطار التنسيقي، يوم الخميس، عن تصفية الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء إلى (4) فقط، بعدما كانت يوم أمس (7) أسماء.

وبحسب القيادي، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "لجنة اختيار رئيس الوزراء في الإطار التنسيقي، قلصت الأسماء المرشحة وأصبحوا اثنين من الذين قدمهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وهما (محمد شياع السوداني، وعلي شكري)، أما المرشحين الاثنين الآخرين فقدمهم زعيم تحالف الفتح هادي العامري وهما (قاسم الأعرجي، وفالح الفياض).

وأوضح أن لجنة اختيار رئيس الوزراء في الاطار التنسيقي، تجري مع هؤلاء المرشحين لقاءات واجتماعات بشكل منفرد، وبعد الانتهاء من تلك اللقاءات سوف ترفع اللجنة، التي يرأسها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الى الهيئة القيادية في الإطار.

وكان الإطار التنسيقي، قد شكل الثلاثاء الماضي، لجنة لاختيار المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، تضم كلاً من الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس المجلس الاعلى همام حمودي وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي.

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