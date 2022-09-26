"التفاهم موجود لعقد جلسة برلمانية".. الديمقراطي الكوردستاني: المطلوب كتابة البرنامج الحكومي

شفق نيوز / أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني البرلمانية، اليوم الاثنين، وجود تفاهم بين الكتل السياسية لعقد جلسة برلمانية يوم الأربعاء المقبل، فيما كشفت عن متطلبات المرحلة المقبلة بعد انضمام الحزب لتحالف إدارة الدولة.

وقالت رئيس كتلة حزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية فيان صبري لوكالة شفق نيوز؛ إن "رئاسة مجلس النواب حددت، يوم الأربعاء موعداً لعقد جلسة البرلمان، وهناك تفاهم بين الكتل السياسية لعقدها".

وأضافت صبري أن "المرحلة الحالية حساسة بحاجة إلى الكثير من الأجواء الإيجابية، وأن حزب الديمقراطي الكوردستاني هو ضمن الائتلاف الجديد (إدارة الدولة)، وأن المرحلة الجديدة هي كتابة البرنامج الحكومي للمرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء".

وتابعت صبري أن "لدينا اليوم حكومة تصريف الاعمال وان البرلمان معطل ونحن بحاجة إلى مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية، وأن المرحلة التي ذهبت كانت حساسة وخطيرة وننظر اليوم إلى المرحلة الجديدة بشكل إيجابي مع القوى السياسية".

وكان الإطار التنسيقي الشيعي رحب اليوم الاثنين، بقرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استئناف عمل البرلمان وتحديد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة، فيما دعا القوى الكوردستانية، إلى "حسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية"، مرحباً في الوقت نفسه بـ"مشاركة كل القوى الوطنية وخصوصا التيار الصدري في الحوارات وتشكيل الحكومة وإدارة الدولة".

كما أوضح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أسباب تقديم استقالته من رئاسة البرلمان، فيما رد الإطار بأن من المحتمل قبول الاستقالة.