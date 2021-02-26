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التغيير تعلن تعرض أحد نوابها لمحاولة اغتيال أفضت لإصابته

Category: سیاسة

Date: 2021-02-26T17:33:00+0000
التغيير تعلن تعرض أحد نوابها لمحاولة اغتيال أفضت لإصابته

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة السليمانية، يوم الجمعة، بتعرض عضو في مجلس النواب العراقي إلى محاولة اغتيال، فيما أكدت حركة التغيير الكوردية تعرض أحد اعضائها للاعتداء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير غالب محمد تعرض مساء اليوم، إلى عدة طعنات بالسكين أمام منزله في مدينة السليمانية.

وأضاف المصدر؛ أن محمد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن حالته حرجة.

وفي غضون ذلك؛ قالت كتلة التغيير النيابية مجلس النواب العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد عدة تهديدات تعرضت لها كتلة التغيير النيابية في مجلس النواب العراقي، وبعد معلومات عن محاولات اغتيال قد تطالنا وردت من جهات أمنية حكومية اتحادية في الفترة القريبة الماضية، وخاصة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وتم إشعار الرئاسات والجهات الأمنية الأخرى بها".

وأضاف البيان؛ أنه "على عادة الجبناء وذيول الأحزاب الفاسدة، فقد امتدت الأيادي الآثمة الغادرة مساء هذا اليوم الجمعة ٢٦ شباط ٢٠٢١ لتقوم بالاعتداء على النائب الدكتور غالب محمد علي بالأسلحة البيضاء أمام منزله مسببة عدداً من الإصابات والجروح وخاصة في منطقة الوجه والرأس"، مشيرا إلى أنه "الآن تحت العناية الطبية المركزة".

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