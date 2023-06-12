التعيينات في الموازنة.. 150 ألف درجة وظيفية لكل محافظة

شفق نيوز/ كشف برلماني عراقي، يوم الاثنين، عن تخصيص 150 ألف درجة وظيفية لكل محافظة "وفق النسب السكانية وبشكل مستمر" وذلك ضمن فقرات "التعيينات" في الموازنة الاتحادية الثلاثية التي أقرت فجراً.

وقال رئيس كتلة الآمال الوطنية ياسر الحسيني لوكالة شفق نيوز، تم التصويت على مادة في الموازنة تضم توزيع 150 ألف درجة وظيفية على المحافظات وفق النسبة السكانية لكل محافظة، لغير الجداول الموجودة أصلاً لهذه المحافظات، مبينا أن سبب تشريع هذه الفقرة كون هناك محافظات لديها تعيينات قليلة مثل بابل 26 ألف درجة، وكربلاء 24 ألف درجة وغيرها من المحافظات.

وأضاف أن البرلمان قرر الذهاب باقرار 150 ألف درجة وفق النسب السكانية ليس بجدول زمني بل بشكل مستمر، موضحا أن هذه الفقرة لم تأتي مكتوبة بل سماعية وصوتنا عليها وستصل النسخ الاصلية لهذا الموضوع لاحقاً.

وصوّت مجلس النواب العراقي، فجر اليوم الاثنين، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024