التعليم النيابية أمام خيارين: التعديل "السريع" لقانون الشهادات أو انتظار "المحكمة الاتحادية"

شفق نيوز/ أعلنت لجنة التعليم النيابية، يوم الاثنين، عزمها التحرك للطعن بقانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية لدى المحكمة الاتحادية واجراء تعديل سريع للقانون في مجلس النواب العراقي.

وقال عضو اللجنة رياض المسعودي لوكالة شفق نيوز، إن "بعد 15 يوم من ارسال قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية إلى رئاسة الجمهورية يعتبر نافذاً حتى لو لم يتم مصادقة على القانون من قبل رئيس الجمهورية"، لافتا إلى أن "إرسال القوانين من صلاحية رئاسة مجلس النواب".

وأضاف أن "اللجنة التعليم النيابية قدمت اعتراضاً على قانون معادلة الشهادات قبل التصويت عليه بالبرلمان، كما أن هناك تحفظ على بعض مواد القانون، اضافة إلى أن جهات كثيرة رفضت القانون واعتبرته اجحافاً للتعليم والشهادة العراقية".

وبين المسعودي، أن "اللجنة التعليم النيابية ستعمل على الطعن بقانون معادلة الشهادات في المحكمة الاتحادية بعد تشكيلها او المضي سريعا لإجراء تعديل على القانون".



