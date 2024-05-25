التعليم النيابية: قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية لا يسري بأثر رجعي

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس اللجنة التعليم العالي النيابية عادل الركابي، يوم السبت، بأن قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية، لا يسري بأثر رجعي، مبيناً أن القانون سيتم التصويت عليه في البرلمان قريباً.

وقال الركابي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب انتهى من القراءة الاولى والثانية لتعديل قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية رقم 20 لسنة 2020، وسيتم التصويت على تعديل القانون باقرب وقت".

وأضاف أن "اللجنة اجرت عدة تعليمات على مواد القانون"، مبينا أن "أبرز المواد التي تم تعديلها هي فترة الإقامة تكون تسعة أشهر بدلا عن أربعة أشهر والاجازة الدراسية، إضافة إلى تجاوز الثغرات الموجودة في القانون السابق".

ولفت الركاب، إلى أن "التعديل الحالي للقانون لا يتضمن احتساب الشهادات العليا للموظفين الذين حصلوا عليها خلال الفترة السابقة".