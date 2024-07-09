التعليم النيابية: سيتم التصويت قريباً على قانون "أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية"

شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة التعليم العالي النيابية فراس المسلماوي، يوم الثلاثاء، عن أهم التعديلات في قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية، خاصة بما يتعلق بمدة الدراسة للطالب، مؤكداً أن البرلمان سيصوت على القانون في الفصل التشريعي المقبل.

وقال المسلماوي، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية هو مقترح قانون قُدّم من لجنة التعليم العالي النيابية، وتمت القراءة الأولى والثانية للقانون في الفصل التشريعي السابق"، مبيناً أن "مجلس النواب سيصوت على مقترح تعديل قانون أسس تعادل الشهادات في الفصل التشريعي المقبل".

ولفت إلى أن "لجنة التعليم العالي النيابية أقامت ورشة عمل داخل مجلس النواب، استضافت خلالها الخبراء والأساتذة ورؤساء الجامعات ووكيل وزارة التعليم العالي والاستماع الى الملاحظات المهمة حول تعديل قانون أسس تعادل الشهادات".

وبيّن المسلماوي، أن "الهدف من هذا القانون هو رصانة التعليم والشهادة التي يحصل عليها الطالب العراقي من خارج العراق، وبعدها يتم معادلتها بالعراق لان هناك فعلا بعض الطلبة درسوا في جامعات غير رصينة وغير معترف بها وحدثت مشكلة أثناء معادلة شهاداتهم".

وأوضح أن "تعديل القانون يتضمن حاليا مدة إقامة الطالب في البلد الدراسي والتي أصبحت للماجستير والدكتوراه تسعة أشهر، واعطينا للطالب شهر يكون إجازة، بالمقابل الزمنا دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي بمعادلة شهادة الطالب خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ تسليمها بشكل كامل".