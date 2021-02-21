التعليم النيابية تتحرك لتوسيع عدد مقاعد الدراسات العليا لتوفير مبالغ طائلة

شفق نيوز/ كشفت لجنة التعليم والبحث العلمي النيابية، يوم الاحد، عن تحركها لتوسيع مقاعد الدراسات العليا لـ40 الف طالب سنويا، فيما لفتت إلى إن الحكومة غير ملزمة بتعيينهم.

وقال عضو اللجنة رياض المسعودي لوكالة شفق نيوز، إن "الجامعات العراقية ليست بالمستوى المطلوب لاستيعاب الطلبة الراغبين بإكمال الدراسات العليا، حيث تستقبل سنويا ما بين 15 إلى 18 الف طالب سنويا".

وبين أن "لجنة التعليم النيابية تعمل على منح فرصة للشباب لإكمال الدراسات العليا داخل العراق بدلا من السفر للحصول على الشهادات العليا من جامعات دول الجوار والمنطقة وصرف ملايين الدنانير كنفقات".

وتابع المسعودي، أن "اللجنة تعمل على توسيع مقاعد الدراسات العليا لتصل إلى 40 ألف طالب سنويا، على إن الحكومة غير ملزمة بتعيينهم في دوائر الدولة وإنما ايجاد فرصة عمل لهم بموجب الدستور في قطاع العام أو الخاص".