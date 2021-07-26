التعليم النيابية: المطالبة بإجراء الامتحانات الكترونياً سياسية لأغراض انتخابية

شفق نيوز/ وصفت لجنة التربية والتعليم العالي النيابية، يوم الاثنين، الدعوات التي تطالب بإلغاء الامتحانات الحضورية بأنها سياسية لأغراض انتخابية، مؤكدة ان لا خطر على الطلاب من أداة الامتحانات حضورياً.

وقال عضو اللجنة رياض المسعودي لوكالة شفق نيوز، إن "الدعوات التي تطالب بإلغاء الامتحانات الحضورية سياسية بامتياز ويستغلها البعض لأغراض انتخابية".

وأضاف "لا يوجد أي خطر على الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا عند أداء الامتحانات في حال الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والكفوف واستعمال المعقمات في القاعات الامتحانية".

وتساءل المسعودي "لماذا لم يتحدث المطالبون بإلغاء الامتحانات، عن التجمعات التي حصلت خلال أيام عيد الاضحى؟".

وبين عضو اللجنة ان "امتحانات طلاب المعاهد والكليات الحكومية والاهلية ليست جميعها حضورية، فبعضها تتطلب حضورا والأخرى تكون الكترونيا"، داعيا الطلاب إلى اخذ اللقاحات والالتزام بالاجراءات الوقائية وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تحطم معنوياتهم وتؤثر على أداة الامتحانات.

يشار إلى أن العديد من النواب والكتل السياسية وجهات أخرى طالبت بعدم إجراء الامتحانات حضورياً والتحول إلى الامتحان الالكتروني من دون حضور الطلاب الى المراكز الامتحانية.