التعليم العالي تدرج "جرائم" حزب البعث ضمن منهاج التعليم الجامعي بالعراق (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إدراج "جرائم" حزب البعث العربي الإشتراكي المحظور في العراق ضمن المنهاج الدراسي في الجامعات الحكومية والأهلية كافة.

وطبقا لكتاب رسمي صادر عن الوزارة والمذيل بتوقيع حيدر عبد ضهد بتاريخ 13 من شهر آب/أغسطس الجاري والمعمم على الجامعات والكليات كافة، فقد تقرر "إعتمادة مادة جرائم حزب البعث البائد مادة تُدرّس مفصلةً، وبواقع وحدة دراسية واحدة في الفصل الدراسي الثاني، وتُدرّس المادة في الأنظمة السنوية على مدار سنة كاملة مناصفة وبواقع وحدتين دراسيتين.

هذا وتقرر ايضا إناطة مادة جرائم البعث إلى التدريسيين من حملة شهادة (القانون، علوم سياسية، علوم اسلامية، علم النفس، علم الاجتماع).

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب، قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وارتكب نظام البعث في عهد "حسين" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على الرئيس الراحل وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.