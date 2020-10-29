التعليم العالي العراقية تتحفظ على قانون مرره البرلمان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الخميس، تحفظها على قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه البرلمان امس.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "اطلعت على قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي بتاريخ 2020/10/28 وتسجل تحفظها على طريقة تمرير القانون التي كان ينبغي أن تراعي رأي الوزارة المختصة ودوائرها المعنية".

وأضافت أن "مؤسسات التعليم العالي تعرب عن قلقها من بعض المواد المؤشرة في متن القانون التي لا تؤسس سياقا رصينا لمؤسسات الدولة فضلا عن هفوت الفلسفة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات ومعادلتها".

وتابعت، أنه "مراعاة لمبدأ التكامل بين السلطات فإن الوزارة قد فاتحت مجلس النواب /الدائرة القانونية بتاريخ 16 آب 2020 بشأن عدم قناعتها رسميا بالذهاب الى تشريع قانون بهذا الصدد"، موضحة أنها أرسلت الى مجلس الدولة بتاريخ 19 تموز 2020 مقترحا لتعديل تعليمات أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية منعا لأي تقاطع بالتشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي".

وصوت مجلس النواب العراقي الأربعاء، (28 تشرين الاول 2020)، على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العملية.

وأفادت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ، بأن هذا القانون شرع إستناداً لأحكام الدستور التي عزز مركز التعليم كونه عامل أساس لتقدم المجتمع وتشجيعاً للبحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية ولرعاية المتفوقين والمبدعين والمبتكرين والحث على الحصول على الشهادات العليا مع الحفاظ على الرصانة العلمية وتبسيط إجراءات معادلة وتقييم الشهادات والدرجات العلمية واعتماد المعايير الموضوعية وكفالة حق الاعتراض والتظلم على قرارات التقييم والمعادلة.