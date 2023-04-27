التعديل الوزاري خلال الايام المقبلة: السوداني عازم على تغيير هؤلاء الوزراء

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الخميس، عن تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب إجراؤه من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ينوي تقديم التعديل الوزاري على وجبتين، وربما أكثر من ذلك، وسيتم تقديم طلب تغيير الوزراء بنفسه الى مجلس النواب والذهاب الى مبنى المجلس خلال الأيام المقبلة".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "السوداني ينوي تغيير وزراء الدفاع والنقل والموارد المائية في الوجبة الأولى للتعديل الوزاري، وهذا التغيير حسم بشكل نهائي من قبل رئيس الوزراء، وهو يعمل على اكمال دراسة وتقييم عمل باقي الوزراء".