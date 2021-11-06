التظاهرات الرافضة للانتخابات تحمل الكاظمي وقائدين مسؤولية "مجزرة الجمعة" والحكومة تتعهد للخزعلي

شفق نيوز/ حمّلت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات يوم السبت رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، قائد القوة الخاصة المكلفة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء اللواء الركن حامد الزهيري مسؤولية "المجزرة" التي وقعت أمس الجمعة بحق المتظاهرين في العاصمة بغداد.

وقالت اللجنة في بيان إن "ما حصل من تزوير في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بإشراف الكاظمي وبتنفيذ المفوضية ودويلة إمارات الشر، قد لاقى رفضا شعبيا بمختلف الفعاليات من اعتصامات وتظاهرات سلمية، ومنها تظاهرات أمس التي خرجت في تسع محافظات من البلاد، غير أن المتورطين بالتزوير ومن يقف خلفهم لم يستمعوا إلى صوت الحق بل وتمادوا ضد التظاهر السلمي بإعطاء الأوامر لإطلاق النار الحي تجاه المحتجين العزل في بغداد"، حسب تعبير البيان.

وحمّل البيان "الكاظمي ومن خلفه عبد الوهاب الساعدي وحامد الزهيري المسؤولية المباشرة لسقوط العشرات" من الضحايا والجرحى "جراء تعاملهم الوحشي" مع المحتجين.

يأتي هذا في وقت أفادت به قيادة العمليات المشتركة أعلى سلطة في الجيش العراقي في وقت متقدم من صباح اليوم السبت بأن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث الدامية التي رافقت احتجاجات المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات قرب المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد والذي سقط على إثرها عدد من القتلى ومئات الجرحى.

وقالت العمليات المشتركة في بيان اليوم، إن الكاظمي "أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي. للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات أمس الجمعة المصادف الخامس من تشرين الثاني الجاري" .

ووفقا للبيان فإن "اللجنة باشرت تحقيقاتها فور صدور الامر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديم المقصرين أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت بصراحة ووضوح على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت اي ظرف كان".

وأشار البيان إلى أن الكاظمي "أمر أيضا بتعويض الضحايا وقرر القيام شخصياً بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق والتدابير المطلوبة لاحقاق الحق للضحايا وهم جميعاً من أبناء شعبنا العراقي وواحبنا يحتم علينا حمايتهم والاقتصاص لهم من المعتدي أياً كان امام القضاء العادل".

في غضون ذلك زار فجر اليوم السبت وفد حكومي رفيع المستوى، الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي بهدف احتواء الموقف بعد الجمعة الدامية في بغداد.

وذكر بيان صادر عن مكتب الخزعلي زيارة الوفد جاءت لإطلاع الخزعلي "على الجهود الجارية لتشكيل لجنة مختصة من القوات الأمنية تشارك فيها هيئة الحشد الشعبي للتحقيق في المجزرة التي حصلت مساء أمس الجمعة بحق المعتصمين السلميين وتحديد الجهات والشخصيات المتورطة بإطلاق النار متعهدين له بالجدية في عمل هذه اللجنة في الكشف عن المتورطين بهذه الإعتداءات الآثمة".

بدوره أكد الخزعلي على "أهمية الحفاظ على العلاقة بين الحشد الشعبي وأخوتهم في الأجهزة الأمنية الأخرى وأنها لن تتأثر بتصرفات غير قانونية من شخصيات سياسية وعسكرية" .

كما شدد على ضرورة تشكيل لجنة قضائية بمستويات عليا لكشف هؤلاء الأشخاص أيا كانت عناوينهم ومناصبهم .

واشتعلت فتيل الازمة بين المتظاهرين المناهضين لنتائج الانتخابات وهم أنصار قوى شيعية مقربة من إيران، والقوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضم مباني حكومية، ومقار بعثات دبلوماسية وسط العاصمة بغداد بعدما قرر المحتجون التوجه لاقتحام المنطقة من بعض مداخلها لتندلع مصادمات عنيفة سقط على إثرها عدد من الضحايا والمئات من الجرحى بين صفوف الجانبين.