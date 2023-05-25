التشيك تعرض على العراق المساهمة بتطوير قدراته في مجال الصناعة العسكرية

شفق نيوز/ أعرب وزير الخارجيَّة التشيكيّ يان ليبافسكي، يوم الخميس، عن استعداد بلاده في المساهمة بتطوير قدرات العراق في مجال الصناعة العسكرية بهدف ترسيخ الأمن والإستقرار في هذه البلاد.

وقال ليبافسكي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين، "لقد تباحثنا حول المسائل المهمة وذات الصلة كافة وليس فقط بالشرق الأوسط ولكن أيضا بالأمور الدولية ومنها الأعتداء الروسي على الأراضي الأوكرانية"، مبينا ان هذا الشيء يشكل خطرا أمنيا على باقي دول العالم".

وثمّن دور العراق الذي أداه في الوساطة بإعادة العلاقات بين ايران والسعودية، ومساهمته في ترتيب الأمور بالشرق الأوسط.

وقال الوزير التشيكي، "تطرقنا إلى المسائل المتبادلة على مستوى البلدين قلت ان هناك رجال أعمال ممثلين عن الشركات التشيكية ستقوم بندوة في بغداد لإستعراض التعاون المشترك".

وأكد أن العراق في السنوات الماضية قام بمحاربة المتشددين المتمثلين بتنظيم "الدولة الاسلامية" واصبحت البلاد شيئاً مختلفاً حالياً.

وتابع الوزير التشيكي بالقول: نحن مستعدون لمواصلة العلاقات مع العراق، ومستعدون بالمساهمة في مجال الدفاع الصناعة الدفاعية"، مبديا استعداد بلاده بالمساهمة أيضا في تحسين الوضع الامني في العراق.