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"التشرينيون" يبحثون "ترشيح السوداني": التصعيد الشعبي وارد جداً

Category: سیاسة

Date: 2022-07-26T10:47:58+0000
"التشرينيون" يبحثون "ترشيح السوداني": التصعيد الشعبي وارد جداً

شفق نيوز/ كشف الناشط المدني البارز أبو زين العابدين الحسناوي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماعات واتصالات بين تنسيقيات متظاهري تشرين لبحث قضية ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي.

وقال الحسناوي، لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ الساعات الأولى لإعلان الاطار التنسيقي ترشيح محمد شياع السوداني، حصلت اتصالات واجتماعات بين عدد من تنسيقيات تشرين من الناشطين والمتظاهرين بهدف الخروج بموقف موحد تجاه هذا الترشيح".

وبين ان "تنسيقيات متظاهري تشرين موقفها واضح من ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، فهي رفضت هذا الترشيح سابقاً، وقضية العودة الى الاحتجاجات الشعبية امر وارد جداً لرفض هذا الترشيح، وهذا الأمر قيد البحث والنقاش بين تنسيقيات متظاهري تشرين، والأيام المقبلة، ربما يصدر موقف رسمي وموحد بشأن المرحلة المقبلة".

وأعلن الإطار التنسيقي أمس الاثنين، وبشكل رسمي اختيار السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء، موضحاً أن اختياره جاء خلال اجتماع و"بأجواء إيجابية".

والسوداني من قيادات حزب الدعوة الإسلامية، أدار عدة وزارات في الحكومات المتعاقبة، وتم ترشيحه من قبل نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.

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