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"استعداداً للانتخابات".. وضع اليد على عمليات بيع وشراء لآلاف من بطاقات الاقتراع في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-05-24T09:41:03+0000
"استعداداً للانتخابات".. وضع اليد على عمليات بيع وشراء لآلاف من بطاقات الاقتراع في العراق

شفق نيوز/ دعت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، يوم الاثنين، إلى تعديل قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب مؤخراً وذلك بعد الكشف عن معلومات أفادت بوجود عمليات بيع وشراء الالاف من البطاقات الانتخابية لغرض "التزوير".

وقال رئيس اللجنة النائب شيروان الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت إلينا تفيد بأن بعض الكتل السياسية قامت بشراء الالاف من البطاقات الانتخابية لغرض استخدامها في عملية تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر اجراءها في تشرين الاول المقبل".

وأضاف أن "بعض أعضاء البرلمان وكذلك المرشحين هم أيضا قاموا بشراء البطاقات غير البايومترية لغرض الحصول على اصوات الناخبين والفوز بالانتخابات".

وأشار الدوبرداني، إلى إن "لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية ستطرح هذا الملف على أعضاء البرلمان في الجلسات المقبلة لغرض أجراء تعديل على قانون الانتخابات وحصر عملية الانتخاب بالبطاقة البايومترية حصراً".

وسبق أن شددت اللجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بالإقليم، على ضرورة إجراء تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب تجنبا لتأجيلها عن موعدها المحدد أو تزوير نتائج الانتخابات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب العراقي، على تحديد موعدها في جلسة عقدت يوم 19 كانون الثاني 2021، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح.

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