"التزام تام".. محلل سياسي أردني يتحدث لشفق نيوز عن مخرجات مؤتمر بغداد 2

شفق نيوز/ تحدث عضو مجلس إدارة جمعية الشؤون الدولية الأردنية، منذر حوارات، يوم الثلاثاء، عن أبرز ما تم التأكيد عليه في مؤتمر بغداد 2 الذي انعقد اليوم في عمان.

وقال حوارات لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المؤتمر يأتي تأكيداً على أن الدول الثلاث (العراق، مصر، الأردن) ملتزمة تماماً بما اتفقت عليه في السابق، وانها لا تترك فرصة تحول دون الاستمرار في التأكيد على الخطوات التي تم الاتفاق عليها سابقاً في مشاريع البنى التحتية والاقتصادية والسياسية، وما أطلق عليه في حينه مشروع الشام الجديد".

وأضاف "كما أن هذا اللقاء يؤكد على استمرار توجه الدول الثلاث للعمل سوياً على إنضاج الاتفاقيات وجعلها قابلة للتنفيذ"، لافتا إلى أن "مسيرة التعاون بين الدول الثلاث تتعمق كل يوم، وتذهب باتجاه ان تترجم على أرض الواقع، بدليل هذه الحميمية في التعامل والتعاون بين هذه الدول".

وعُقد في مركز الملك الحسين بالبحر الميّت اليوم الثلاثاء، لقاءٌ ثلاثي ضمّ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وعاهل الاردن عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش حضورهم مؤتمر قمّة بغداد الثاني للتعاون والشراكة، الذي يستضيفه الأردن.

وبحث القادة الثلاثة خلال الاجتماع، وهو الاول من نوعه لقادة البلدان الثلاثة التي ترتبط بمجلس اعلى للتعاون بحضور السوداني أوجه التعاون والتكامل وتعزيز الشراكة بين العراق والأردن ومصر وسبل تفعيل التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.

وأكد قادة البلدان الثلاثة أهمية ترابط البُنى التحتية مع الدول العربية وتقوية الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية ومجابهة التحديات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

يشار الى ان البلدان الثلاثة ترتبط بمجلس تنسيقي للتعاون المشترك لتطوير علاقاتها السياسية والامنية والاقتصادية والتجارية والطاقة.

وعقد المجلس ثلاث قمم في عمان والقاهرة وبغداد تم خلالها تشكيل مجلس وزاري تنسيقي مشترك يعمل على توسيع الشراكات الإستراتيجية المتعددة والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها التواصل الجغرافي للبلدان الثلاثة وتكامل المصالح بينها.

وذلك من خلال ثمان لجان للنقل والاستثمار والإعمار وللطاقة والصناعة وكذلك للمالية والمصرفية اضافة الى اللجان السياسية والأمنية ولجنة التعليم والشباب واللجنة الثقافية والإعلامية واللجنة الزراعية.

يذكر أن مؤتمر بغداد 2 في عمان انعقد اليوم بمشارك 7 دول عربية اضافة الى تركيا وايران وممثلي عدة منظمات إقليمية ودولية.

وكان مؤتمر بغداد الاول للتعاون والشراكة انعقد في بغداد في 28 آب/ أغسطس 2021، وشاركت فيه 10 دول عربية وأجنبية إضافة إلى عدة منظمات إقليمية ودولية.