التزام بريطاني بدعم العراق.. السوداني يناقش في لندن التعاون العسكري والتطورات الإقليمية

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاربعاء، أهمية الاستفادة من الخبرة البريطانية في الصناعات العسكرية، وزيادة التنسيق بشأن التطورات في المنطقة، فيما شدد الوزير البريطاني على التزام بلاده بدعم العراق ومساعدته في مختلف المجالات.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، اليوم، بمقر إقامته في العاصمة لندن، وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات، إذ تم الاتفاق على تنفيذ الإعلان المشترك بين البلدين بمجال الدفاع وتشكيل فريق ثنائي لتحديد مبادئ الاتفاق التي ستكون أساساً في رسم خارطة التعاون المشترك.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الاستفادة من الخبرة البريطانية في الصناعات العسكرية، وزيادة التنسيق بشأن التطورات في المنطقة، مجدداً التأكيد على ضرورة اعتماد الحوار بين مختلف الأطراف لتثبيت الأمن والاستقرار فيها.

من جانبه، شدد وزير الدفاع البريطاني على التزام بلاده بدعم العراق ومساعدته في مختلف المجالات، مبيناً أن العراق اليوم يشهد مرحلة جديدة أثبتت قدرته على مواجهة مختلف التحديات، ورسوخه واستقراره إزاء المتغيرات التي تشهدها المنطقة.