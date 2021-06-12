التركمان ينتقدون الأمم المتحدة: لم تراعِ تمثيل المكونات في مكتب انتخابات كركوك

شفق نيوز/ اتهم رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، ارشد الصالحي، يوم السبت، بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بأنها "مقصّرة" ولم تراعِ توازن المكونات في مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة كركوك.

وقال الصالحي، الرئيس السابق للجبهة التركمانية في العراق، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "التغييرات التي أجراها مجلس المفوضين في مكتب مفوضية الانتخابات بمحافظة كركوك، جاءت بناءً على توصية من أحد القضاة الكورد من السليمانية".

وأضاف "الأمم المتحدة مقصرة وأخطأت في توصياتها لمجلس المفوضين الذي لم يراعِ تقدير التوازن لممثلي المكونات كافة في مكتب مفوضية الانتخابات".

وأعرب الصالحي عن خشيته من "تكرار عمليات التزوير مجدداً في نتائج الانتخابات بسبب ضغوطات سياسية تمارس على المفوضية".