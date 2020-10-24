سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
تقارير وتحليلات
مقـالات
التركمان يطالبون بإستحداث محافظة لهم في العراق
Category: سیاسة
Date: 2020-10-24T11:26:03+0000
التركمان يطالبون بإستحداث محافظة لهم في العراق
related
توجيه مذكرة رسمية الى الحكومة الاتحادية للاعتراف بالمحافظة الـ19 بالعراق
Date: 2020-09-08 12:40:16
مستشار روحاني: إيران ليست العراق ولا لبنان
Date: 2019-11-16 17:43:00
علاوي يدعو للتهيؤ في استقبال الآف الفارين من سوريا ودعم اقليم كوردستان
Date: 2019-10-11 15:03:42
الكويت ترّد على الشكوى العراقية لمجلس الامن بموقف قد يغضب بغداد
Date: 2019-09-06 09:33:56
البابا فرنسيس تراوده "فكرة ملحة" لزيارة العراق
Date: 2019-06-10 17:03:36
في خطوة جديدة.. العراق يحشد مع دول عربية لموقف موحد ضد تركيا
Date: 2020-08-13 11:57:10
برلمانيون عن البصرة يطرحون 16 فقرة من ينفذها يتولى حقيبة النفط
Date: 2020-06-02 13:30:08
شمخاني يلتقي الكاظمي ويبلغه: إيران ترغب بتشكيل حكومة عراقية فاعلة
Date: 2020-03-08 16:38:36
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.