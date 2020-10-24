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التركمان يطالبون بإستحداث محافظة لهم في العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-10-24T11:26:03+0000
التركمان يطالبون بإستحداث محافظة لهم في العراق

التركمان يطالبون بإستحداث محافظة لهم في العراق


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