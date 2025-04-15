التركمان يطالبون بتحويل تلعفر وطوز خورماتو إلى محافظتين

شفق نيوز/ طالب رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان، يوم الثلاثاء، الحكومة العراقية ومجلس النواب، بتحويل قضائي تلعفر وطوز خورماتو إلى محافظتين، مؤكداً أن هذا المطلب محوراً أساسياً في البرنامج السياسي لقائمة جبهة تركمان العراق الموحد.

يأتي ذلك، في وقت تتجه فيه الدولة العراقية نحو تعزيز اللامركزية الإدارية وتوسيع صلاحيات المحافظات، وبعد قرار تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة جديدة، بحسب سمعان، الذي شدد على ضرورة "اتخاذ خطوات مماثلة تعكس العدالة والمساواة بين مكونات الشعب العراقي كافة، دون تمييز أو تهميش".

وطالب سمعان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الحكومة العراقية ومجلس النواب بـ"تحويل قضائي تلعفر وطوز خورماتو إلى محافظتين جديدتين، أسوة بحلبجة، واستناداً إلى ما قدمه التركمان من تضحيات جسام في مواجهة الإرهاب، وصمودهم في وجه سياسات التهميش والإقصاء لعقود طويلة، وحرصهم الدائم على وحدة العراق وسيادته".

ولفت إلى أن "هذا المطلب محوراً أساسياً في البرنامج السياسي لقائمة جبهة تركمان العراق الموحد، وهدفاً مشتركاً للأحزاب والقوى السياسية التركمانية، إيماناً منا بأن منح تلعفر وطوز خورماتو استحقاقهما الإداري كخطوة نحو رفع الظلم التأريخي عن هذين القضائين، وتحقيق التنمية العادلة والمستدامة فيهما".

ودعا سمعان، كافة القوى السياسية الوطنية، وممثلي الشعب في البرلمان، إلى أن "يقفوا إلى جانب هذا الحق الدستوري المشروع، من أجل ترسيخ مبادئ العدالة والمواطنة، وضمان التوازن الوطني في رسم خارطة العراق الإدارية والسياسية".

وصوت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الاثنين، على استحداث محافظة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في العراق، وذلك بعد سنوات من التأجيل بطرح الملف رسمياً للبرلمان العراقي بسبب خلافات سياسية.

وبهذا الصدد أشاد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، بالتصويت في البرلمان العراقي على استحداث حلبجة محافظة جديدة، مؤكدا ان بغداد استكملت جهود الاقليم للاعتراف بالمدينة.