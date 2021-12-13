التركمان يرفضون حكومة توافقية ويطالبون بوزارة ونائب الرئيس

شفق نيوز/ أبدى ممثلو المكون التركماني الفائز في الانتخابات العراقية الاخيرة، يوم الاثنين، رفضهم لتشكيل "حكومة توافقية"، فيما شددوا على أن يحظى رئيس الحكومة المقبل بمباركة الصدريين.

وقال النائب الفائز عن جبهة "تركمان العراق" ارشد الصالحي لوكالة شفق نيوز، إنه يرفض "تشكيلة حكومية توافقية"، ويميل الى ما سماه "العقد الجديد"، مضيفاً أن "الحكومات التوافقية لم تلبي طموحات الشارع".

وأضاف الصالحي أن "رئيس الوزراء المقبل، وإن لم يكن صدرياً يجب ان ينصب بمباركة الصدريين الحاصلين على اكثر المقاعد".

وأقر، أن "الجبهة التركمانية خاضت الانتخابات باسلوب خاطئ، والسبب اختيار المرشحين"، موضحاً "نحن كجبهة حصلنا على مقعدين، أحدهما الى المرشح الفائز لقمان نجم من الموصل وآخر في كركوك".

وبين أن "التركمان حصلوا بالاجمال على سبعة مقاعد بتحالفات وقوائم مختلفة ستشكل كتلة تركمانية تتولى الاتفاقات واللقاءات مع الكتل الاخرى".

وأضاف الصالحي "كأستحقاق وطني يجب ان يكون نائب رئيس الجمهورية تركمانياً، وكاستحقاق انتخابي يجب ان تكون لنا وزارة".

وأشار إلى أن "الرئاسات الثلاث قالت إن الفترة المقبلة هي مرحلة العقد الجديد، في حين مازالت توجهات المستقلين الفائزين مجهولة".