التركمان يخوضون التنافس الانتخابي بقائمة "العراق الموحد" بقيادة "سمعان"

شفق نيوز/ عقدت قيادة قائمة "جبهة تركمان العراق الموحد" اجتماعاً استثنائياً، يوم الجمعة، برئاسة رئيس الجبهة التركمانية محمد سمعان آغا، وبحضور رؤساء وقيادات الأحزاب التركمانية المنضوية تحت مظلتها، وذلك في إطار التحضير لخوض التنافس في الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق المزمع اجراؤها في نهاية العام 2025.

وذكر بيان صادر عن الجبهة ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع شهد نقاشاً معمقاً حول سبل تعزيز حضور المكون التركماني في العملية السياسية، وضمان تمثيله العادل والفاعل في المرحلة القادمة، إلى جانب التأكيد على وحدة الصف وتنسيق المواقف بين القوى التركمانية.

ووفقا للبيان، فإن المجتمعين قرروا الإبقاء على اسم "جبهة تركمان العراق الموحد" كإطار جامع يمثل الصوت التركماني في المحافل السياسية، و اختيار محمد سمعان آغا رئيساً للقائمة.

وكذلك قرر المجتمعون - حسب البيان - "فتح أبواب القائمة أمام جميع القوى والشخصيات التركمانية الساعية لخدمة القضية التركمانية، مشددين على مواصلة العمل المشترك لتعزيز مكانة التركمان في الساحة الوطنية، ومجابهة المخاطر التي تحيط بالمناطق التركمانية".

وتابع البيان "المجتمعون أكدوا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من اليقظة والعمل الجماعي، لترسيخ الدور التركماني في عراق المستقبل، وصيانة حقوقه في ظل التحولات السياسية المتسارعة".

واختارت الجبهة التركمانية،يوم 13 من شهر نيسان/أبريل الماضي، محمد سمعان رئيسا لها خلفا للمستقيل حسن توران.

وتولى حسن توران في 28 آذار 2021، رئاسة الجبهة التركمانية العراقية خلفًا لأرشد الصالحي، الذي قرر التفرغ للعمل السياسي والتفاوض باسم المكون التركماني.

ولاحقًا، في 23 آيار 2022، جددت الجبهة التركمانية العراقية انتخاب حسن توران رئيسًا لها خلال مؤتمرها العام الثاني، الذي عقد في كركوك.