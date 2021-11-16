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التركمان يخسرون مقعداً نيابياً لصالح تحالف العامري في كركوك

Category: سیاسة

Date: 2021-11-16T05:44:24+0000
التركمان يخسرون مقعداً نيابياً لصالح تحالف العامري في كركوك

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بفوز مرشح عن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، بمقعد في البرلمان الجديد بعد كسبه طعناً أفضى لعد يدوي لمحطات انتخابية في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "(غريب عسكر) وهو المرشح الوحيد عن تحالف الفتح في محافظة كركوك ضمن مقعداً في البرلمان العراقي بعد الانتهاء من فرز محطات مطعون بها بشكل يدوي".

وفوز عسكر عن الدائرة الثانية جاء بعد أن كانت المرشحة التركمانية (سوسن عبد الواحد) متفوقه بفارق صوتين، وبهذا أصبح للجبهة التركمانية مرشح فائز واحد وهو (أرشد الصالحي).

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