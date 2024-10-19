التركمان: لم نرشح احداً لأي منصب وننتظر قرار القضاء العراقي بقضية ادارة ومجلس كركوك

شفق نيوز/ أكد رئيس الجبهة التركمانية حسن توران يوم السبت، ان التركمان لن يشاركوا في الحكومة المحلية في كركوك لحين حسم الدعوى القضائية.

وقال توران لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "الجبهة التركمانية لن تشارك في الحكومة المحلية التي تشكلت في كركوك ولم نرشح أي شخص لأي منصب، والقائمة التركمانية هي الجهة الوحيدة المخولة بالترشيح".

ولفت توران إلى أن "المحكمة الاتحادية بشقيها الإداري والمحكمة الاتحادية يوجد لديها شكاوى على عقد جلسة مجلس محافظة كركوك في فندق الرشيد".

وأشار إلى أن "القضاء حدد يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي للبت بقضية الطعن المقدم من قبل التركمان للنظر بقضية انعقاد جلسة مجلس محافظة كركوك في فندق الرشيد وكذلك تشكيل الادارة".