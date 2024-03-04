التركمان: لا يمكن لأي طرف الاستفراد بإدارة كركوك ونحذر من مناقشة موازنة المحافظة دون علم المجلس

شفق نيوز/ حذر عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية أحمد رمزي، يوم الاثنين، من مناقشة موازنة المحافظة لعام 2024 من قبل حكومتها المحلية، مشيراً الى أنه لا يمكن لأي طرف الاستفراد بإدارة كركوك.

وقال عضو المجلس أحمد رمزي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاء الذي جرى يوم أمس برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو اللقاء الثاني وجرى فيه مناقشة الرؤى بين الكتل الفائزة في عضوية مجلس المحافظة وجرى الاتفاق باستمرار الحوارات بين الأطراف مع رئيس الوزراء بصورة منفردة لغرض الوصول الى اتفاق يقضي الى حلحلة الخلافات بين الأطراف وصولا الى اتفاق نهائي يتم من خلاله تشكيل حكومة كركوك".

ولفت رمزي الى أن "أي طرف لا يمكن له الاستفراد بإدارة محافظة كركوك كون العرب والكورد يطالبون بان تكون السلطات الرئيسية لهم وهذا الامر يعني الاستفراد بالقرار وعدم ادارة المحافظة بصورة مشتركة بين جميع المكونات".

وحذر عضو مجلس محافظة كركوك من "مناقشة موازنة محافظة كركوك للعام الحالي من قبل الحكومة المحلية، فهذا الأمر مرفوض وهو من صلاحيات مجلس محافظة كركوك وصلب عملها، ويتم استلام الموازنة من الحكومة الاتحادية من قبل مجلس محافظة كركوك ويتم مناقشته واقراره ومن ثم توزيع المشاريع على الدوائر الحكومية وباقي القطاعات".

وأمس الأحد، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً هو الثاني من نوعه وضمّ القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك.

وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان صدر عن مكتب السوداني، الاتفاق على استمرار الحوارات الثنائية بين القوى السياسية الفائزة لمناقشة أوراق العمل التي تمّ تقديمها خلال الاجتماع؛ للخروج بورقة عمل واحدة خلال أسبوعين، وشكل التعاون الذي من شأنه أن يحل الإشكالات بين القوى السياسية المختلفة، بما يدفع للإسراع في الوصول إلى اختيار المحافظ الجديد وانتخاب رئيس مجلس المحافظة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاستمرار بالحوارات بين جميع القوى السياسية، وأهمية استدامتها؛ من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي في كركوك التي تمتلك خصوصية مجتمعية، بحسب البيان.