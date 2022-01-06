التركمان: عدد ضباط المكون في الجيش العراقي لا يتعدى 15

شفق نيوز/ أعرب السياسي التركماني والمرشح الفائز في الانتخابات في محافظة كركوك أرشد الصالحي يوم الخميس عن أسفه عن العدد "الضئيل" للضباط التركمان في صفوف الجيش العراقي.

وقال الصالحي في بيان بمناسبة الذكرى الـ101 على تأسيس الجيش العراقي، " نؤكد لقيادة الجيش الحفاظ على الاستحقاق القومي للتركمان ضمن صنوف الجيش اسوة ببقية المكونات من السنة والشيعة والكورد".

وأردف بالقول "نتأسف لقبول تركماني واحد فقط ضمن 760 طالب في الكلية العسكرية وذلك بعد مداخلة وزير الدفاع العراقي وعن العدد الضئيل للضباط التركمان في صفوف الجيش العراقي والذي لا يتعدى 15 ضابطاً تركمانياً".

وطالب الصالحي قيادة الجيش بـ"إعادة النظر في هيكلية الجيش والابتعاد عن المحاصصة الطائفية الحزبية التي ستجر البلد الى الهاوية".