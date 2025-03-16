التربية ترد بغضب على حزب تركماني اتهمها بمنح استثمارات بكركوك (وثائق)

شفق نيوز/ نفت وزارة التربية، اليوم الأحد، إعطاء عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية في كركوك لأغراض استثمارية، مؤكدة انها لا تملك أي مشاريع استثمارية في المحافظة، على عكس اتهامات إحدى الجهات السياسية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "رداً على إحدى الجهات السياسية حول اتهام الوزارة بإعطاء عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية لأغراض استثمارية، تعرب الوزارة عن الأسف لإنصياع بعض الاشخاص لما تنشره الصفحات الكاذبة المغرضة من شائعات دون دليل ملموس".

واكدت انها "لا تمتلك اي مشاريع استثمارية في كركوك، وان توفير سكن لائق للمعلم العراقي في عموم المحافظات هو واجب وطني واستراتيجي نظير التضحيات التي يقدمها وبشكل اصولي وقانوني بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا بعيدا عن الاستثمارات المشبوهة".

واشارت الى انه "بخصوص اعدادية الصناعة في المحافظة فقد تم رفض طلب الاستثمار مسبقا من قبل لجنة وزارية وبكتاب رسمي موثق الى المحافظة بتعذر إحالة العقار إلى الاستثمار للحاجة الماسة إليه في دعم القطاع التربوي"، كما اشارت الوزارة الى انها "لن تسكت عن حقها وستتبع الطرق القانونية والقضائية ضد الجهات التي تردد ما تتناقله وسائل الإعلام قبل التحقق من مصداقية ما يرد لها من معلومات زائفة او حقيقية"، على حد وصف البيان.

ووفقا لوثائق صادرة من وزير التربية بتاريخ 10 آذار/مارس، وحصلت عليها شفق نيوز، فإن الوزارة اعتذرت عن احالة العقار المرقم (40/233م 39 تعيين) الى الاستثمار للحاجة الماسة إليها لدعم القطاع التربوي، كما وجهت بإلغاء كافة الاستثمارات الممنوحة وإيجاد موقع بديل لتنفيذ المجمع السكني المراد انشائه لشريحة المعلمين من خلال تقديم العروض الى اللجنة العليا للاعمار والاستثمار.

هذا وفند مدير عام تربية كركوك منصور سلوم، يوم السبت، الأنباء التي تحدث على تحويل مجمع اعدادية الصناعة والتي تأسست عام 1940 إلى مجمع سكني، فيما أكد عزم المديرية تنفيذ مشروع بقيمة 5 مليارات دينار تشمل ملعباً دولياً وملعب تنس وقاعة جمناستك.

وقال سلوم، لوكالة شفق نيوز، ان "الصفحات المأجورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة كركوك قامت بنشر وبث أخبار عارية عن الصحة تماماً فيما يخص إحالة إعدادية الصناعة ومحيطها الى الاستثمار لتحويلها الى مجمع سكني وهذا غير صحيح ".

وكانت جبهة تركمان العراق الموحد، قد أعربت بوقت سابق، عن استيائها من توجه وزارة التربية نحو استثمار أراضٍ تابعة لها لأغراض "غير تربوية"، معتبرة أن ذلك يشكل تفريطاً بممتلكات مخصصة لخدمة الأجيال القادمة.

وطالبت الجبهة، بحسب بيان ورد للوكالة، رئيس الوزراء، بالتدخل العاجل لمنع تحويل هذه الأراضي إلى مشاريع استثمارية سكنية، والعمل على تخصيصها لتطوير المدارس والبنية التربوية، لا سيما في ظل الحاجة الماسة لهذه المنشآت في كركوك.