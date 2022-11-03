التربية النيابية تنتقد نقص الكتب الدراسية وتعد بـ"الضغط" على الوزارة لتوفيرها

شفق نيوز/ انتقدت لجنة التربية النيابية، يوم الخميس، تأخر وزارة التربية في توفير الكتب المدرسية، كاشفة عن اجتماعات مرتقبة للضغط على الوزارة من أجل توفير المستلزمات الأساسية للطلبة.

وقال نائب رئيس اللجنة، جواد الغزالي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التربية بدأت بطباعة الكتب المدرسية قبل 20 يوما فقط من بدء العام الدراسي، وهو ما كان يفترض حصوله في شهر آب أو أيلول من العام الماضي، كون عملية الطباعة تأخذ وقتا حتى يتم تهيئتها للطلبة".

وأوضح أن "عملية طباعة الكتب لوحدها تستغرق 50 يوما، ومن ثم تدخل الكتب إلى المخازن، قبل أن يتم توزيعها على المدارس، بعملية تستمر بحدود شهر ونصف الشهر".

وأشار إلى "ضرورة الاهتمام بطلبة المراحل المنتهية بشكل خاص، وتسليمهم الكتب والمستلزمات الأساسية الأخرى منذ بداية العام الدراسي، حتى يهيؤون أنفسهم مبكرا، لكن للأسف لم تُسلّم الكتب لهم في الوقت المطلوب".

وأضاف النائب عن النجف "أما على مستوى محافظة النجف، فإن العتبة العلوية تبرعت بطباعة مليون كتاب مدرسي، وسيتم توزيعها خلال السنوات المقبلة على المدارس".

وأكد أن "هناك اجتماعات مع وزارة التربية خلال الأيام المقبلة، للضغط عليها من أجل توفير ليس الكتب فقط، وإنما هناك مستلزمات أخرى يجب توفيرها للطالب، منها مشكلة البنايات المدرسية التي معظمها قديم ومتهالك".

وشهد العام الدراسي الحالي نقصاً واضحاً في كتب المناهج الدراسية لجميع المراحل، وفي بعض المدارس لم يحصل التلاميذ والطلبة إلى على نصف أو أكثر من المناهج.