التربية النيابية: العراق يحتاج 8 آلاف مدرسة لإنهاء الدوام المزدوج

شفق نيوز/ أكدت لجنة التربية النيابية، يوم السبت، حاجة العراق إلى ثمانية آلاف مدرسة للقضاء على ظاهرة الدوام المزدوج، فيما طالبت مجلس الوزراء بتخصيص الأموال في الموازنة المقبلة لبناء المدارس.

وقال عضو اللجنة جواد الغزالي لوكالة شفق نيوز، ان "لجنة التربية النيابية تتابع ملف المدارس المهدمة ومشروع المدارس الجاهزة بسنة 2011، ولم تنجز اي مدرسة إلى هذا اليوم".

واشار إلى ان "وزارة التربية تلقي اللوم على وزارتيّ الإعمار والإسكان والصناعة، إلا ان التربية هي من تتحمل مسؤولية فشل المشروع".

وأضاف "الآن ومع بدء العام الدراسي فإن الدوام في الكثير من المدارس ثنائي أو ثلاثي، وان قسماً من المدارس يصل عدد الطلاب في الصف الواحد إلى 80 طالبا في المراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والإعدادية" مؤكدا ان "العراق يحتاج إلى اكثر من ثمانية آلاف مدرسة للقضاء على ظاهرة الدوام المزدوج في المدرسة الواحدة".

وطالب الغزالي مجلس الوزراء "بتخصيص أموال في مشروع قانون الموازنة لإعادة بناء المدارس المهدمة في عهد الحكومات السابقة والنهوض بواقع التربوي بالبلاد".