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التربية العراقية ترد على الاعتراضات بتكليف التدريسيين بمهام انتخابية

Category: سیاسة

Date: 2021-09-23T14:50:17+0000
التربية العراقية ترد على الاعتراضات بتكليف التدريسيين بمهام انتخابية

شفق نيوز/ أعربت وزارة التربية العراقية يوم الخميس عن استغرابها بشأن ما انتشر انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتراض بعض الجهات على تكليف المعلمين والمدرسين ببعض المهام الانتخابية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها تستغرب "هذه الاعتراضات رغم الدور الريادي والقيادي للمعلم والمدرس طيلة السنوات الماضية في المحافل والفعاليات الوطنية" ، مبينةً ان "دور الهيئات التعليمية والتدريسية سيكون دائما في مقدمة المشاركين لانجاح الانتخابات المقبلة ولن يقبل احدهم الا ان يكون دائما قائدا ليس في التربية وحسب بل في جميع المجالات ".

واوضحت ان "هذه التصريحات غير مسؤولة في وقت ان الموقف الوطني يتطلب من الجميع المشاركة في انجاز هذه المهمة الوطنية والنجاح فيها لخدمة العراق وشعبه".

كما بينت الوزارة ان "شريحة المعلمين والمدرسين لها مكانتها ودورها المؤثر في المجتمع العراقي، داعية ملاكاتها كافة الى عدم الاستماع لهذه الاصوات المعوقة لبناء العراق واعادة استقراره وأمنه وازدهاره".

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