التخطيط تكشف آلية جديدة لتوزيع التخصيصات للمحافظات في الموازنة الاتحادية

شفق نيوز- بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، يوم الجمعة، وجود تنسيق كبير بين وزارتي التخطيط والمالية، لتوزيع التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية لكل محافظة حسب تعدادها السكاني.

وقال الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "التنسيق موجود بأعلى مستوى بين وزارتي التخطيط والمالية، لأن الجهتين مكلفتين بإعداد قانون الموازنة بشقيها، التشغيلي من اختصاص وزارة المالية، والاستثماري من اختصاص وزارة التخطيط".

وتابع: "ضمن قانون الموازنة بشكل عام توزّع التخصيصات للمحافظات بواقع 80% لعدد السكان و20‎%‎ لمعالجة نسبة الفقر في المحافظة الواحدة، وذلك بعد أن أصبح لدينا عدد السكان الدقيق على مستوى المحافظات، حيث سيكون ذلك مفيدا في التخصصات المالية وفق الأرقام والتعداد السكاني لكل محافظة".

وبين أن "إعلان النتائج النهائية للتعداد العام للسكان مهم لأن التخصيصات المالية للمحافظات ستوزع وفق العدد السكاني، والمحافظة بدورها ستوزع التخصيصات المالية المطلوبة على الوحدات الإدارية من الأقضية والنواحي وفق التعداد السكاني للوحدة الإدارية الواحدة".

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، أعلن الأربعاء الماضي، النتائج النهائية للتعداد السكاني العام في العراق، واصفاً المجتمع العراقي بأنه شاب وواعد.

وقال تميم في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن إجمالي عدد الأسر في العراق بلغ نحو 8 ملايين و54 ألفاً و385 أسرة.

وأضاف ان إجمالي عدد السكان بلغ من العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في البلاد 46 مليوناً و118 ألفاً و793 فرداً لحظة إجراء التعداد في حينها.

كما أشار تميم إلى أن عدد الذكور بلغ نحو 23 مليوناً و161 ألفاً بنسبة 50,2% من السكان، فيما بلغ عدد الإناث 22 مليوناً و957 ألفاً بنسبة 49.8% من التعداد السكان العام.

وتابع بالقول إن: عدد الأفراد الذين تتراوح أعمارهم من 15 - 45 عاماً 27 مليوناً و800 شخص مما يمثل 60% من عدد السكان في العراق.

وأجرى العراق أول تعداد سكاني شامل منذ 37 عاماً في يومي 20 و21 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.