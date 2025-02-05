التخطيط تعلن النتائج الاساسية للتعداد السكاني بالعراق قبل نهاية شباط

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم، يوم الأربعاء، أن الوزارة ستعلن النتائج الاساسية للتعداد السكاني قبل نهاية شباط/فبراير الجاري.

وقال الوزير في مستهل الاجتماع الأول لهيئة الرأي في الوزارة للعام الحالي، إن وزارة التخطيط تستعد للإعلان عن النتائج الاساسية للتعداد السكاني قبل نهاية الشهر الجاري.

ووجه تميم خلال الاجتماع، بإعداد خطة مفصلة، للاستفادة من الاجهزة اللوحية التي استُخدمت في إجراء التعداد، عبر منحها للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بهدف العمل على تحديث البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية حسب القطاعات التنموية بنحو مستدام.