التخطيط النيابية تعلن تفاصيل استضافة وزير الكهرباء وتحدد 3 سنوات لـ"تحسن ملحوظ" بالطاقة

شفق نيوز/ كشفت رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية، ليلى التميمي، يوم الاثنين، عن تفاصيل استضافة وزير الكهرباء زياد علي في اللجنة.

وقالت التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة استضافت اليوم وزير الكهرباء زياد علي والكادر المتقدم بالوزارة لمناقشة إجراءات الوزارة لاستكمال متطلبات وأعمال صيانة المحطات وزيادة القدرة الكهربائية خلال فصل الصيف".

وأوضحت أن "الاستضافة تطرقت إلى استكمال مشاريع خطوط النقل المرحلة الأولى لفك الاختناقات في قطاع النقل والتوزيع واستكمال إنشاء محطات ومشاريع التحويل والنقل والتوليد للمنظومة الكهربائية والتركيز على التوليد بالطاقة الشمسية".

وأشارت التميمي إلى "خطوات جادة لدى وزارة الكهرباء في المحطات الرئيسية بعد رصد أموال لها سواء كان عن طريق قانون الموازنة والقروض التي منحت للوزارة أو غيرها، بالتالي وزارة الكهرباء وضعت الحلول لمعالجة الكثير من المشاكل والعراقيل التي يعاني منها المواطن، وخلال السنوات الثلاث المقبلة سنشهد تحسناً ملحوظاً في الطاقة الكهربائية وساعات تجهيزها للمواطنين".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الكهرباء، أن إنتاج المنظومة الكهربائية بلغ 24 ألف ميغاواط.

ويعاني العراق من نقص بتجهيز الطاقة خصوصاً في أوقات الذروة بفصل الصيف، حيث تتعرض المنظومة لانطفاء تام يكرر لعدة مرات في السنة، في حين يعتمد الأهالي على الاشتراك بخطوط المولدات الأهلية وبأسعار مرتفعة.