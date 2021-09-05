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التخطيط النيابية تحذر من تكرار سيناريو لبنان في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-09-05T10:32:15+0000
التخطيط النيابية تحذر من تكرار سيناريو لبنان في العراق

شفق نيوز/ حذرت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية، يوم الاحد، الحكومة العراقية والقوى السياسية من تكرار سيناريو لبنان بالعراق وتدمير الاسواق والعملة المحلية.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن "رفع سعر الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي كان أولى خطوات الحكومة لتطبيق الورقة البيضاء الاصلاحية، إلا إنها تسببت برفع اسعار المواد الغذائية بنسبة 50% عن سعرها الحقيقي".

وأضاف البلداوي، أن "هناك جهات سياسية تسعى إلى تدمير العملة المحلية من خلال ضرب السوق والتلاعب بأسعار المواد الغذائية، على أن يكون العراق شبيها بما يجرى بالبنان".

وبين البلداوي، أن "على الحكومة والقوى السياسية الحذر من تكار سيناريو لبنان بالعراق، من خلال زيادة الضرائب وتدمير الاسواق والعملة المحلية"، مطالباً بالوقت ذاته الحكومة "بفرض السيطرة على اسعار المواد الغذائية في السوق".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية تتفاقم منذ عامين صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، أما في العراق فقد أدى تراكم الأزمات الاقتصادية والأمنية بشكل عام، وجائحة كورونا وخفض قيمة الدينار أمام الدولار الامريكي على وجه الخصوص، إلى أزمة اقتصادية وغلاء في الاسعار يعاني منها المواطن البسيط على وجه الخصوص.

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