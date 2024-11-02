ما حقيقة وجود اسم إسرائيل في استمارة التعداد السكاني؟ .. التخطيط العراقية تُجيب

شفق نيوز/ نفت وزارة التخطيط، اليوم السبت، وجود أي ذكر لاسم (اسرائيل) ضمن قائمة الدولة المذكورة في استمارة التعداد السكاني المقرر اجراؤه يومي 20 و 21 من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "ما جرى تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو كلام عار عن الصحة تماما، والهدف منه التشويش على مشروع التعداد، بعد ان نجحت الحكومة، ممثلة بوزارة التخطيط وجميع الجهات الساندة لها من إكمال جميع المتطلبات والمراحل لتنفيذ التعداد السكاني، الذي يمثل مشروعا مهما لبناء مستقبل العراق".

وأوضح أن الدول الوارد ذكرها في استمارة التعداد جاءت وفقا لدليل الامم المتحدة، الا أن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لم تدرج اسم (اسرائيل) ضمن قائمة الدول المعتمدة.

وأكدت وزارة التخطيط في بيانها، أنها ماضية في اجراءاتها لإجراء التعداد في موعده المقرر، بعد ان تم توفير جميع المتطلبات البشرية والمادية، والفنية والتقنية، واستكمال جميع المراحل، داعية المواطنين الى عدم تصديق الشائعات التي تهدف الى التشويش على أذهان الناس، بغية إفشال مشروع التعداد.